Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дожди в Москве 13 июня
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами сильный, местами гроза, по области местами град и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 13 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +11 градусов.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Вечером 12 июня пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредила горожан о второй волне сверхинтенсивных осадков, которая продлится до утра 13 июня. Неблагоприятные погодные условия могут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра, отметили там.
11 июня главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столицу вернется жаркая погода. По ее словам, к 15 и 16 июня осадки прекратятся и наступит новый период в погоде Московского региона.
В тот же день ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил причину более частых дождей в городах. На частоту ливней оказывает влияние так называемый аэрозольный фактор — в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей, пояснил он.