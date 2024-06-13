Центробанк принял решение о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня
Центральный банк (ЦБ) России приостановит торги гонконгским долларом с 13 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
«В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 мск», — сказано в сообщении.
Накануне США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.
В связи с этим Московская биржа выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.
В ответ на введенные санкции Центробанк РФ заявил, что россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, несмотря на очередные ограничения США.
Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.
Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.