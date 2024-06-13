Лионель Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ФК «Интер Майами» будет его последним клубом. Об этом в среду, 12 июня, футболист заявил в интервью американскому спортивному телеканалу ESPN.

«Я люблю футбол. Я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что остается всё меньше времени», — приводит слова футболиста RT.

Между тем Месси признался, что не задумывается об уходе из футбола и старается наслаждаться каждым моментом, пишет сайт kp.ru.

Аргентинский футболист восемь раз становился обладателем «Золотого мяча», а также стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Лионель Месси считается одним из лучших футболистов в истории. Двухлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» он подписал летом 2023 года. В нынешнем сезоне MLS 36-летний аргентинец провел 12 матчей за команду, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач, отмечает «Спорт-Экспресс».

Ранее на клубном уровне Месси играл за «Барселону» и ПСЖ.

7 июня Лионель Месси назвал мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире. По его словам, мадридская команда является лучшей «с точки зрения результатов», а английский клуб — «по игре», сообщает НСН.

В мае салфетку — «первый контракт» 13-летнего аргентинского футболиста Лионеля Месси с испанской «Барселоной» продали на аукционе Bonhams за £600 тыс. (около 69 млн рублей). С учетом комиссий покупатель заплатил £762,4 тыс. (около 87,8 млн рублей).

В январе 2024 года Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. Футболиста наградили заочно — он не приехал на церемонию. За этот приз боролись также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, сообщает 360.ru.