Реклама
Прямой эфир
Культура
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» призналась в любви к борщу и оливье
Мир
Почти 100 человек пострадали во время протестов в Армении
Экономика
В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Общество
Дело о рекордной взятке поступило в суд Балашихи
Мир
День России отпраздновали в турецкой Анталье
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Армия
ВКС России нанесли 10 ударов по базам боевиков в Сирии
Мир
Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию
Армия
Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ
Мир
В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину
Общество
Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дожди в Москве 13 июня
Мир
Акция протеста против властей в Буэнос-Айресе привела к пожарам и пострадавшим
Спорт
Лионель Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом
Общество
В 20% колледжей и техникумов нет мероприятий по трудоустройству учащихся
Экономика
Центробанк принял решение о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня

Замглавы МИД РФ Грушко объяснил причины роста напряжения в отношениях НАТО с КНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сдерживание Китая — главная задача НАТО помимо других, среди которых — сдерживания России и Евросоюза (ЕС) как самостоятельного центра силы. Поэтому эскалация противоречий в отношениях Брюсселя и Пекина уже происходит, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Китайский фарватер: как флот КНР стал конкурентом США
За десятилетия военно-морская мощь НОАК выросла многократно

«Мы видим, что через глобализацию амбиций НАТО США пытаются подвязать союзников к задаче сдерживания Китая. <…> Я хотел бы привлечь внимание к другой [формулировке], которая тоже выходит за рамки политических приличий. Верх цинизма: они записали, что крепнущее партнерство между Китаем и Россией представляет угрозу НАТО. То есть там исходят из того, что Пекин и Москва должны были прийти в Брюссель и в Вашингтон и спросить разрешения на развитие двусторонних отношений?» — возмутился Грушко.

По словам дипломата, попытки вмешиваться во все отношения, которые не затрагивают США, стали показателем деградации нынешних политических элит, «которые физически, морально и политически не могут согласиться с изменениями, происходящими в мире».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью замглавы МИД РФ Александра Грушко «Известиям»:

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024