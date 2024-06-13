Замглавы МИД РФ Грушко объяснил причины роста напряжения в отношениях НАТО с КНР

Сдерживание Китая — главная задача НАТО помимо других, среди которых — сдерживания России и Евросоюза (ЕС) как самостоятельного центра силы. Поэтому эскалация противоречий в отношениях Брюсселя и Пекина уже происходит, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы видим, что через глобализацию амбиций НАТО США пытаются подвязать союзников к задаче сдерживания Китая. <…> Я хотел бы привлечь внимание к другой [формулировке], которая тоже выходит за рамки политических приличий. Верх цинизма: они записали, что крепнущее партнерство между Китаем и Россией представляет угрозу НАТО. То есть там исходят из того, что Пекин и Москва должны были прийти в Брюссель и в Вашингтон и спросить разрешения на развитие двусторонних отношений?» — возмутился Грушко.

По словам дипломата, попытки вмешиваться во все отношения, которые не затрагивают США, стали показателем деградации нынешних политических элит, «которые физически, морально и политически не могут согласиться с изменениями, происходящими в мире».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью замглавы МИД РФ Александра Грушко «Известиям»:

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»