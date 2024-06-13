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Херш обвинил США в отмене приглашения РФ на годовщину высадки в Нормандии

Херш: РФ по настоянию США не позвали на церемонию в честь высадки в Нормандии
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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию президента США Джо Байдена. Об этом 12 июня написал в своем блоге в Substack американский журналист Сеймур Херш.

«На этой неделе информированный американский чиновник сообщил мне, что изначально на торжестве должны были присутствовать представители России, но по настоянию администрации Байдена приглашение было отменено», — написал журналист.

Сам Херш при этом считает, что Россия имеет полное право принять участие в международном праздновании, посвященном высадке союзников в Нормандии. Он подчеркнул, что гибель более 20 млн русских мужчин и женщин во Второй мировой войне «более чем достаточна для того, чтобы у России было место».

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Ранее, 5 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя праздновать 80-ю годовщину десантной операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто восхваляет нацистов. По словам российского лидера, страны Запада «стесняются пригласить Россию, которая является правопреемником СССР, понесшего такие огромные потери» во Второй мировой войне.

При этом Путин отметил, что Россия не отказывается от присутствия на 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии и от взаимодействия со странами-победительницами во Второй мировой войне. Он добавил, что РФ не исключает возможность сотрудничества с западными странами и всегда готова к переговорам и обсуждениям, однако это не является взаимным.

Посол РФ в Париже Алексей Мешков 27 апреля сообщил «Известиям», что российская сторона не получала приглашений на церемонию 80-летия высадки союзников в Нормандии, запланированную на 6 июня. Дипломат рассказал, что данный вопрос вызвал интерес у французских журналистов, они обратились в МИД своей страны — чиновники направили их к организатору церемонии.

При этом компания — организатор церемонии 80-летия высадки в Нормандии Mission Libération 18 мая сообщила, что приглашение на участие в мероприятии было направлено и РФ. Однако не уточнялось, кто именно из российских чиновников был приглашен. Позднее, 21 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям» о том, что приглашение делегации РФ не поступало. Дипломат подчеркнула, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными манипуляциями.

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