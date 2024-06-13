За несколько часов в Московском регионе выпало до 32 мм осадков
В Москве за несколько часов выпало до 32 мм осадков. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале в среду, 12 июня.
По словам специалиста, нормой июня для столицы является 77 мм. Так, до 18:00 на метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 мм осадков. Больше их выпало в Московской области, например, в Волоколамске зафиксировали 15 мм, в Красногорске — 18 мм, а в Солнечногорске — 27 мм, пишет «Москва 24». Наибольшее количество осадков выпало в Можайске — 32 мм.
Сильный дождь с ветром накрыл столицу ранее 12 июня. Из-за непогоды в столичном дептрансе посоветовали гражданам пересесть на метро. Водителей призвали к осторожности и соблюдению ПДД.
Также 12 июня руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что в четверг к концу дня дожди в столице прекратятся. В пятницу и выходные ожидается малооблачная погода.
11 июня в столичном регионе выпало свыше 30% месячной нормы осадков. Больше всего их зафиксировали в Солнечногорске — 26 мм, сообщает агентство городских новостей «Москва». В тот же день сообщалось, что в Подмосковье до конца недели может выпасть до 100 мм осадков, порывы ветра могут достигать до 17 м/с, сообщает 360.ru.