Гладков сообщил об отключении света в 15 поселках Белгородской области
В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии в 15 населенных пунктах. Об этом в среду, 12 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной», — говорится в заявлении в Telegram-канале губернатора.
По его словам, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.
Ранее в этот день попытка атаки украинского беспилотника была отражена около 12:30 мск и около 19:20 мск. Еще одна атак была отражена силами противовоздушной безопасности (ПВО) примерно в 22:00 мск.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.