Синоптики предупредили о второй волне сильных ливней в Москве

В ближайшие часы в Москве прогнозируется вторая волна сверхинтенсивных осадков, которая продлится до утра 13 июня. Об этом в среду, 12 июня, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Там отметили, что неблагоприятные погодные условия могут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Наибольшее количество осадков после первой волны осадков зафиксировали в СЗАО и ЗАО. Также произошли случаи падения деревьев. Сотрудники городских служб оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, проводят демонтаж поврежденных конструкций.

Жителей и гостей столицы призвали к внимательности при нахождении на улице в непогоду. Специалисты напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и парковать там свои автомобили, сообщает ИА «Регнум».

Сильный ливень обрушился на Москву ранее 12 июня. Из-за осадков в городе ухудшилась видимость, дождь сопровождался порывистым ветром и грозой. Согласно прогнозу столичного МЧС, дождь с грозой ожидается с 0:00 до 10:00 четверга, 13 июня. В отдельных районах пройдет град с сильным ветром порывами до 18 м/с, сообщает «Москва 24».

Ранее, 12 июня, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что дожди с небольшим затиханием будут продолжаться в столице до полудня пятницы, 14 июня. Согласно его предварительному прогнозу, днем в пятницу и в предстоящие выходные осадков не ожидается.

11 июня руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru рассказал, что в ближайшие дни осадки в Москве не прекратятся. В столице будет идти дождь с грозами, градом и сильным ветром. Прекратятся осадки только к выходным. После этого, по словам Шувалова, в городе установится сухая и теплая погода.

10 июня Александр Шувалов в разговоре с НСН допустил появление смерчей в Москве в ближайшие дни. По его словам, вероятность появления этого погодного явления составляет 20–30%.