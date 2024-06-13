Реклама
Прямой эфир
Культура
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» призналась в любви к борщу и оливье
Мир
Почти 100 человек пострадали во время протестов в Армении
Экономика
В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Общество
Дело о рекордной взятке поступило в суд Балашихи
Мир
День России отпраздновали в турецкой Анталье
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Армия
ВКС России нанесли 10 ударов по базам боевиков в Сирии
Мир
Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию
Армия
Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ
Мир
В США заявили об атаке хуситов на следовавшее из РФ греческое судно
Общество
Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дожди в Москве 13 июня
Мир
Акция протеста против властей в Буэнос-Айресе привела к пожарам и пострадавшим
Спорт
Лионель Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом
Общество
Минпросвещения заявило о 80-90-процентном трудоустройстве выпускников колледжей
Экономика
Центробанк принял решение о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня
Сюжет:

Синоптики предупредили о второй волне сильных ливней в Москве

0
Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие часы в Москве прогнозируется вторая волна сверхинтенсивных осадков, которая продлится до утра 13 июня. Об этом в среду, 12 июня, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Там отметили, что неблагоприятные погодные условия могут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Наибольшее количество осадков после первой волны осадков зафиксировали в СЗАО и ЗАО. Также произошли случаи падения деревьев. Сотрудники городских служб оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, проводят демонтаж поврежденных конструкций.

Жителей и гостей столицы призвали к внимательности при нахождении на улице в непогоду. Специалисты напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и парковать там свои автомобили, сообщает ИА «Регнум».

Штормовое расположение: когда в Москве закончатся ливни и грозы
В столице за три дня может выпасть до месячной нормы осадков

Сильный ливень обрушился на Москву ранее 12 июня. Из-за осадков в городе ухудшилась видимость, дождь сопровождался порывистым ветром и грозой. Согласно прогнозу столичного МЧС, дождь с грозой ожидается с 0:00 до 10:00 четверга, 13 июня. В отдельных районах пройдет град с сильным ветром порывами до 18 м/с, сообщает «Москва 24».

Ранее, 12 июня, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что дожди с небольшим затиханием будут продолжаться в столице до полудня пятницы, 14 июня. Согласно его предварительному прогнозу, днем в пятницу и в предстоящие выходные осадков не ожидается.

11 июня руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru рассказал, что в ближайшие дни осадки в Москве не прекратятся. В столице будет идти дождь с грозами, градом и сильным ветром. Прекратятся осадки только к выходным. После этого, по словам Шувалова, в городе установится сухая и теплая погода.

10 июня Александр Шувалов в разговоре с НСН допустил появление смерчей в Москве в ближайшие дни. По его словам, вероятность появления этого погодного явления составляет 20–30%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024