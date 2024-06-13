Подразделение Павла Гущина выбило боевиков ВСУ с укрепленных позиций
Подразделение под командованием гвардии старшего лейтенанта Павла Гущина смогло штурмом отбить укрепленный опорпункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в четверг, 13 июня, рассказали в Минобороны.
Используя рельеф местности, вооруженные украинские формирования сопротивлялись и активно отстреливались от штурмовых групп ВС РФ. Оценив ситуацию, гвардии старший лейтенант Гущин решил совершить маневр, обойдя высоту, на которой закрепился противник.
Благодаря грамотной разведке местности и скрытным действиям российские военнослужащие вышли в тыл обороняющимся боевикам ВСУ. В ходе скоротечного боя застигнутый врасплох противник понес большие потери и сдался.
Продолжив штурм, подчиненные Гущина вышли на окраину занимаемого ВСУ населенного пункта. Возглавив группу, Гущин уничтожил наблюдателей на посту и, заняв выгодную позицию, корректировал огонь артиллерии. Это позволило выйти взаимодействующим подразделениям на рубеж атаки и выбить подразделения противника с подготовленных огневых позиций.
Так действия российских военнослужащих обеспечили успешный штурм позиций ВСУ.
Тем временем гвардии рядовой Владислав Комлев на боевом дежурстве выполнял задачи по охране и обороне позиций и мест размещения российских войск. Патрулируя местность, он обнаружил подозрительный автомобиль без регистрационных номеров вблизи дислокации подразделения. У сидевших в машине людей он также заметил оружие.
Тогда Комлев вместе с группой скрытно подобрались к автомобилю и приступили к задержанию неизвестных. Застигнутые врасплох боевики ВСУ не смогли оказать сопротивление и сдались.
В ходе досмотра у них в автомобиле помимо стрелкового вооружения были обнаружены взрывчатые вещества и технические средства разведки. Благодаря решительным действиям гвардии рядового Комлева была пресечена деятельность вражеских диверсантов.
Днем ранее, 12 июня, в Минобороны РФ рассказали, как гвардии младший лейтенант Илья Носков с вверенной ему минометной батареей выполнял боевую задачу по удержанию обороны на одном из тактических направлений. В ходе воздушной разведки, применив беспилотник, он обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ.
11 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу штурмовиков ВС РФ и представил их рассказы о борьбе с противником. Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» рассказали, как продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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