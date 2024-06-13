Американский политолог заявил об опасности для США сближения России и Кубы

Сближение России и Кубы является крайне эффективным ответом России на стратегию Запада по вооружению Украины. Об этом 12 июня заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире индийского телеканала WION, трансляция которого велась на YouTube.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин таким образом сделал предупреждение Западу, отправив российские военные корабли на Кубу. Политолог отмечает, что Москва и Гавана в последнее время сильно сблизились.

По мнению Доктороу, Россия может разместить свои ракеты в Карибском бассейне, откуда они смогут долететь до Вашингтона за несколько минут, поэтому американская сторона не успеет принять ответные меры.

«Таким образом, Путин говорит, что у России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США», — полагает эксперт.

Также аналитик заявил, что у России есть и другие союзники, такие как Боливия, Никарагуа и Венесуэла.

В этот же день в Белом доме заявили о наблюдении за российскими кораблями на Карибах. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не видит в этом каких-либо особых мотивов или угроз для США.

Тогда же Минобороны России сообщало, что корабли Северного флота РФ завершили учения и прибыли в порт Гаваны. Уточнялось, что отряд в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом.

Ранее, 6 июня, СМИ заявили о переброске российских кораблей на Карибы. Отмечается, что Вашингтон не воспринимает данный шаг Москвы как угрозу из-за относительно небольшого количества кораблей и самолетов.