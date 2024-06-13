Житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 июня написал в Telegram-канале глава города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты им. Н. А. Изотова погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному», — сообщил Приходько, выражая соболезнования родным и близким убитого.
МЧС России сообщило, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке начался пожар.
«В Горловке горели две легковушки на территории частного дома. <...> Огонь ликвидировали восемь специалистов и две единицы техники», — говорится в сообщении.
11 июня жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее, 4 июня, при подрыве на взрывоопасном предмете в ДНР пострадала пожилая женщина. Также в другом населенном пункте, Старомихайловке, была ранена семья, в том числе ребенок. В Еленовке в результате применения ударных БПЛА ранены подросток, мужчина и женщина — оператор АЗС.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.