Захарова назвала новые требования НАТО жаждой «большего кровопускания» в ЕС
Администрация американского президента Джо Байдена нуждается в еще большем кровопускании на европейском континенте ради удержания от коллапса собственной власти и экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 июня. Так она прокомментировала призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать обязательными для стран-членов альянса поставки оружия Киеву.
«А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО? Истеричная накачка западной общественности тезисом о якобы «неминуемой агрессии России в отношении стран Запада» означает только одно — администрация американского президента Байдена нуждается в еще большем кровопускании на европейском континенте», — написала она в Telegram-канале.
Ранее в этот день в Брюсселе Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета НАТО–Украина заявил, что для стран — членов НАТО поставки оружия Украине должны стать обязательными, чтобы увеличить их масштабность и надежность.
При этом Столтенберг подтвердил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что участие в военных акциях альянса за его пределами является добровольным.
До этого, 11 июня, генсек НАТО сообщал, что в альянсе есть разногласия по вопросу военной помощи Украине, но их можно преодолеть по итогам саммита альянса в Вашингтоне.
Перед этим, 9 июня, эксперт из Германии Харли Шлангер заявил, что большинство населения Европы выступает против обязательств Евросоюза отправлять военную помощь на Украину и его участия в конфликте.
1 июня депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о готовности партии присоединиться к коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мир. Он подчеркнул, что партия выступает против поставок Киеву оружия. Линдеманн также сослался на президентские выборы в США: если выиграет бывший американский лидер Дональд Трамп, он может очень быстро прекратить поставки оружия Украине и сам конфликт.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.