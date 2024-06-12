Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в сопровождении делегации прибыл в Джидду с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом 12 июня сообщило саудовское информационное агентство SPA.
Его принял в международном аэропорту заместитель губернатора региона Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз, госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан и ряд других официальных лиц.
Как отметил Зеленский в своем Telegram-канале, среди прочего, стороны обсудили и подготовку к конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее, 2 июня, стало известно, что Саудовская Аравия не примет участия в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участия в этом саммите.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. 22 мая сообщалось, что украинский президент сократил свою «формулу мира» до трех пунктов из десяти, оставив требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц.
Как отметил президент России Владимир Путин 17 мая, Москва не отказывалась от переговоров в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, указал он.
Последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.