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Задержание сообщницы гендиректора ЧЭМК по делу о педофилии попало на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Камеры видеонаблюдения сняли момент задержания женщины, ставшей фигурантом дела генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского о педофилии. Видео задержания 12 июня публикуют «Известия».

На кадрах видно, как женщина в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов спускается в лифте на первый этаж дома, а потом ее выводят из подъезда. Сопротивления силовикам задержанная не оказывает.

Предположительно, эта женщина — спутница Ходоровского, которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек.

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Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) России по Челябинской области сообщили, что Ходоровский взят под стражу на два месяца, а в городском Центральном районном суде позже добавили, что на тот же срок — до 10 августа — арестован второй фигурант его дела.

Ходоровского заржали накануне. В отношении гендиректора металлургического комбината и еще нескольких человек возбуждены уголовные дела о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

Источники «Известий» сообщили, что правоохранители вышли на топ-менеджера ЧЭМК после того, как арестовали женщину, которая предоставляла несовершеннолетних партнеров клиентам по всей России.

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