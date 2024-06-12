Задержание сообщницы гендиректора ЧЭМК по делу о педофилии попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли момент задержания женщины, ставшей фигурантом дела генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского о педофилии. Видео задержания 12 июня публикуют «Известия».
На кадрах видно, как женщина в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов спускается в лифте на первый этаж дома, а потом ее выводят из подъезда. Сопротивления силовикам задержанная не оказывает.
Предположительно, эта женщина — спутница Ходоровского, которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек.
Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) России по Челябинской области сообщили, что Ходоровский взят под стражу на два месяца, а в городском Центральном районном суде позже добавили, что на тот же срок — до 10 августа — арестован второй фигурант его дела.
Ходоровского заржали накануне. В отношении гендиректора металлургического комбината и еще нескольких человек возбуждены уголовные дела о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.
Источники «Известий» сообщили, что правоохранители вышли на топ-менеджера ЧЭМК после того, как арестовали женщину, которая предоставляла несовершеннолетних партнеров клиентам по всей России.