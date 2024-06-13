ВКС России нанесли 10 ударов по базам боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшие сутки 10 раз ударили по местам базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом в среду, 12 июня, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по 10 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор», — рассказал Попов.
Он добавил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск.
Ранее, 10 июня, ВКС России за сутки нанесли шесть ударов по базам боевиков в Сирии. В Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы обстрелы позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.
Накануне российские ВКС нанесли удары по 13 местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс. Также в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.