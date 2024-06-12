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Семья спасенного из плена россиянина рассказала об условиях его содержания в Газе

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Фото: РЕН ТВ
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Россиянин Андрей Козлов, которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена радикального палестинского движения ХАМАС, подвергался издевательствам и психологическому давлению. Об этом 12 июня рассказали члены семьи Козлова.

«Его подвергали психологическому давлению и его многократно наказывали. Факт того, что он россиянин, не помог ему. Речь идет не о физических наказаниях. К примеру, его запирали в ванной комнате за то, что он не стучал, когда заканчивал [мыться]. Его много подвергали унижениям. Ему, например, угрожали смертью, а на следующий день говорили, что любят его. Они проделывали с ним много трюков», — сообщила «РИА Новости» девушка Козлова Дженнифер.

По ее словам, члены ХАМАС не позволяли мужчине связаться с его семьей и сообщить, что он жив, хотя Козлов пытался сделать это.

Отец российского заложника Михаил указал, что некоторое время похитители ограничивали перемещения Козлова и связывали ему руки и ноги. Сколько это продолжалось, неизвестно. Освобожденный мужчина рассказал отцу, что в какой-то момент члены ХАМАС связали ему руки спереди, а не сзади, и заложнику стало гораздо легче, потому что это позволило ему использовать руки, чтобы есть и пить.

Младший брат Козлова Дмитрий добавил, что похитители подвергали мужчину как психологическому, так и физическому насилию, но последнее старались совершать так, чтобы у Козлова на теле не оставалось следов.

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Ранее в этот день сам освобожденный россиянин рассказал «Известиям», что теперь чувствует себя расслабленно и смог отдохнуть, а также наслаждается вновь обретенной свободой действий.

Отец Козлова, в свою очередь, сообщил «Известиям», что за восемь месяцев, проведенных в плену в одной и той же комнате, его сын сохранил все свои физические и эмоциональные способности и вернулся почти таким же, каким его раньше знали близкие. Михаил добавил, что его встреча с сыном была очень трогательной и запомнится на всю жизнь.

8 июня Армия обороны Израиля освободила в секторе Газа четырех заложников, в числе которых был россиянин Андрей Козлов. На опубликованных кадрах видно, как военные пытаются попасть в один из домов, где и обнаружили заложников. На видеозаписи слышно, как израильские бойцы зовут россиянина по имени.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 июня сообщил, что в ХАМАС пообещали освободить двух российских граждан, которых движение продолжает держать в заложниках в Газе, когда будет установлен режим прекращения огня. Дипломат подчеркнул, что Москва надеется, что ХАМАС согласится отпустить россиян из плена, даже если будет «хотя бы затишье».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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