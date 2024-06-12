Уехавшая в РФ депутат от АдГ Петерсен выиграла выборы в Гамбурге

Депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен, которая вместе с детьми уехала из ФРГ в Россию из-за политического давления, одерживает победу на выборах в городе Гамбург. Об этом 12 июня сообщила немецкая газета Bild.

Издание уточняет, что уроженка Омска Петерсен получила 3460 голосов в районе Хаусбрух, и этого достаточно, чтобы получить мандат в районном собрании. Газета указала, что еще не окончен подсчет голосов, поданных по почте, но они вряд ли изменят результат голосования.

Bild обращает внимание, что переезд депутата в Россию не повлиял на отношение электората к ней.

Петерсен сообщила о своем отъезде в Россию из Германии 7 июня. Она объяснила, что сделала это ради уверенности в безопасности своих детей, а также для того, чтобы они точно остались под ее опекой. Депутат указала, что сохраняет свой пост и продолжит выполнять обязанности.

В тот же день телерадиокомпания NDR сообщила, что фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила из своих рядов депутата Петерсен, посетившую Россию во время проведения выборов главы государства в марте. Фракция обвиняет депутата «в поведении, наносящем вред партии». В частности, эти претензии касаются поведения Петерсен во время поездки, которое она не согласовала с АдГ. Депутат, в свою очередь, планирует защищаться от исключения из партии в правовом поле.

22 апреля Петерсен выступила с докладом об усилении дискриминации русскоязычного населения в ФРГ в рамках совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Там она указала, что уровень русофобии в Германии достиг широких масштабов и нарушаются не только права иммигрантов из России или СНГ, но и немецких граждан, у которых есть немецкие корни, а также близкие или партнеры, которые имеют хотя бы косвенное отношение к РФ.