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Небензя указал на опасную ядерную риторику США у границ КНДР

Небензя: США своей деятельностью у берегов КНДР подводят ситуацию к опасной черте
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Фото: TASS/EPA/SARAH YENESEL
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США ведут опасную ядерную риторику у границ КНДР, и Совбез (СБ) ООН может поднять данную тему для обсуждения. Такое заявление 12 июня сделал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«В опасной близости к границам КНДР всё активнее демонстрируются ядерные возможности Вашингтона. Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал он во время заседания СБ ООН, трансляция которого ведется на сайте организации.

Таким образом, США, находящиеся по другую сторону Тихого океана, совместно с Японией и Республикой Корея продолжают наращивать в регионе военную активность, отметил дипломат. По его словам, многочисленные враждебные действия государств провоцируют ответную реакцию Пхеньяна.

«В действительности путь к нормализации обстановки лежит в плоскости прекращения провокационной военной деятельности США и их союзников, основательного пересмотра санкционного режима [в отношении КНДР] и мер по восстановлению доверия», — резюмировал Небензя.

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Ранее, 29 мая, министр обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявил, что солдаты страны примут военные меры против США и Южной Кореи из-за того, что Сеул начал распространять листовки на приграничных территориях, принадлежащих Пхеньяну. Ган Ир добавил, что со стороны Южной Кореи выросло число нарушений морской границы.

До этого, 27 мая ,КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря. Запуск произошел после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ель, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Китая Ли Цян провели в понедельник трехсторонний саммит в Сеуле и подтвердили свою приверженность делу содействия миру на Корейском полуострове.

До этого, 10 января, лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством. По его словам, на протяжении почти 80 лет Южная Корея «бешено цеплялась только за злобную конфронтацию», чтобы свергать власть и режим в КНДР.

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