Названа средняя стоимость квадратного метра для покупки коммерческой недвижимости

Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Недвижимости» выяснили, как изменились показатели спроса и предложения на рынке продажи и ремонта коммерческих предложений.

В июне 2024 года россияне стали чаще продавать коммерческие объекты — на 11% по сравнению с январем 2024-го. Наиболее заметно за рассматриваемый период времени выросло предложение по продаже автосервисов (+24%) и зданий (+20%).

В то же время за пять месяцев выросло количество объявлений от россиян, продающих общепиты (столовые, кафе, рестораны) и торговые площади — на 15% и 14% соответственно. Офисы и здания свободного назначения бизнесмены стали выставлять на продажу на 9% чаще, склады — на 7%.

Если говорить о структуре предложения, то наибольшую долю по итогам мая 2024 года занимали объекты свободного назначения (46%). Доли торговых площадей и офисов в общем предложении составили 19% и 13% соответственно.

Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости в начале этого лета составляет 96,1 тыс. рублей. Традиционно наиболее дорогостоящие коммерческие объекты — торговые площади. По итогам этого мая цена 1 кв. м таких объектов составила 183,2 тыс. рублей.

Продажа «квадрата» офисов стоит 142,7 тыс. рублей, объектов свободного назначения — 100 тыс. рублей. Стоимость 1 кв. м общепитов и гостиниц в мае 2024-го остановилась на отметках 78,7 тыс. и 64,5 тыс. рублей соответственно.

Самые бюджетные объекты в категории коммерческой недвижимости — склады. «Квадрат» таких объектов стоит 15,8 тыс. рублей.

Наиболее востребованными для ремонта к началу июня стали гостиницы — спрос на их ремонт вырос в 3,2 раза. Интерес бизнесменов к капитальному обновлению магазинов вырос втрое (+193%).

Бьюти-мастера и владельцы бизнеса стали искать специалистов и бригады для ремонта салонов красоты и бьюти-кабинетов в 2,4 раза (+142%) чаще по сравнению с началом года. К лету специалисты чаще обновляют интерьеры салонов, чтобы помещение было чище, а ремонт — свежим.

Спрос на ремонт и оптимизацию складских площадей увеличился на 121% за рассматриваемый период времени. Искать специалистов по капитальному ремонту кафе и торговых площадей предприниматели стали чаще — на 113% и 97% соответственно.

В мае 2024 года в общей структуре спроса капитальный ремонт офисов стал самой популярной услугой. Также в топ услуг по общему спросу вошли: капитальный ремонт магазинов, капитальный ремонт кафе, косметический ремонт офисов, косметический ремонт салонов красоты, косметический ремонт гостиниц.

В декабре прошлого года аналитики October Group рассказали, что на конец 2023 года общий объем сделок по продаже офисных пространств в Москве составил 1,4 млн кв. м, что на 34% больше, чем за весь 2022 год. Наибольший объем предложения коммерческих площадей сконцентрирован в зоне ТТК – МКАД — 65% от всех офисных блоков на рынке, или более 290 тыс. кв. м.