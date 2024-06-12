«Известия» показали процесс зачистки бойцами РФ окрестностей поселка ДНР от ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 12 июня показал процесс зачистки бойцами отряда «Барс-13» окрестностей поселка Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению журналиста, самый безопасный способ добраться до населенного пункта — доехать с бойцами отряда на квадроциклах. После чего российские разведчики определяют позиции украинских боевиков при помощи дронов.

«Антидроновые плащи очень выручают, дают возможность нам продвинуться более незаметно к ним», — рассказал доброволец отряда «Барс-13» с позывным Танцор.

Далее ведутся локальные штурмовые действия в окрестностях поселка. Военкор отмечает, что наблюдать за ними удается из укрытия, которое, однако, не гарантирует 100% защиты.

Заканчивается зачистка штурмовыми действиями в окрестностях Красного. Кроме того, военнослужащие подчеркнули, что контактный бой на зачистке практически отсутствует.

Ранее в этот день экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) разгромил подразделение ВСУ в зоне проведения спецоперации. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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