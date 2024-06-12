Операция по спасению краснокнижного кита около Териберки сорвалась из-за тумана

Операция по спасению краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях около села Териберка в Кольском районе Мурманской области, прервалась из-за тумана. Об этом в среду, 12 июня, рассказала «Известиям» член совета по морским млекопитающим Анастасия Куница.

«Пришел туман, видимость стала почти нулевая. Мы работали, сколько могли, и потом приняли решение, что в таком тумане работать уже нецелесообразно», — заявила она.

Вызволить млекопитающего из сетей пытались около трех часов. Куница уточнила, что это достаточно сложный процесс, так как кит «очень бодрый» и уходит от спасательной лодки, что усложняет работу.

Куница добавила, что специалисты вернутся на причал, где будут разрабатывать план по освобождению морского животного.

Ранее, 11 июня, глава Росприроднадзора сообщила «Известиям», что активная фаза по спасению горбатого кита началась. Она выразила надежду на то, что экспертам в ходе операции по спасению удастся подойти поближе к животному, чтобы высвободить его из сетей. Глава Росприроднадзора отметила, что для России это первая подобная операция по спасению китообразных.

Запутавшегося в сетях кита нашли 11 июня. Сообщалось, что кит не мог выпутаться самостоятельно, на его теле были зафикисрованы раны от веревок.