Улицу Лермонтова в Долинске отремонтируют к 2026 году
В городе Долинск (Сахалинская область) объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт улицы Лермонтова. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на документацию тендера, размещенного на RosTender.info.
Работы пройдут на участке от выезда с автозаправочной станции до улицы Вилкова. Подрядчику предстоит реконструировать автодорогу, обустроить системы наружного освещения и водоотвода, благоустроить и озеленить территорию.
Определить исполнителя планируется 2 июля. Сдать объект он должен к 10 января 2026 года.
Уточняется, что максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 85,55 млн рублей. Средства выделят из местного бюджета.
В январе сообщалось, что в Сахалинской области на три года раньше запланированного срока завершили реконструкцию автодороги Невельск – Томари – аэропорт в Томаринском районе. Работы стартовали в июле 2020 года и, согласно контракту, должны были завершиться в октябре 2026-го.