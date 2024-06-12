Суд по делу главы Гагаузии перенесли на 26 июня

Глава Гагаузии Евгения Гуцул 12 июня заявила, что суд по ее делу перенесли на 26 июня, поскольку ее адвоката Вадима Банару уже несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России.

Прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело о якобы причастности Гуцул к нарушениям при финансировании оппозиционной партии «Шор» 24 апреля. Оппозиционный блок «Победа» осудил данное решение как политически мотивированное, а политик отвергла попытки обвинить власти Гагаузии в сепаратизме.

«Хочу сказать, на сегодняшний день PAS (Правящая партия Молдавии. — Ред.), меня лишила права на защиту. Моего адвоката держат уже несколько часов в аэропорту. Я, когда сегодня выходила [из аэропорта], удивилась, что мне разрешили выйти без препятствий, без досмотра, без допроса. А оказалось, у них цель была, чтобы на сегодняшнее заседание я была одна. Без защитника! Разве в этом правосудие заключается?» — сказала Гуцул, выступая перед местными жителями.

Она также указала на то, что президент Молдавии Майя Санду получила свой пост благодаря воле народа, а теперь те, кто имеет отличающееся мнение, являются врагами.

«Мы дружелюбный народ, мы хотим мира, мы хотим дружбы. Мы не хотим, чтобы нам запрещали выезжать, приезжать на нашу Родину. Это наша страна. <...> И мы, гагаузы, будем выступать за нейтралитет, за независимость, за суверенное наше государство, за государство Молдова», — подчеркнула глава автономии.

Председатель оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в беседе с журналистами также осудил практику удержания граждан в аэропорту.

«Я прилетел рейсом из Стамбула, но ладно я, а когда так задерживают женщин, детей и пенсионеров? Какой режим так поступает? Какой режим предпринимает такие действия? Сегодня Республика Молдова является захваченным государством. Сегодня Республика Молдова не имеет ничего общего с демократией, это зло», — заявил он.

Ранее в этот день примар (мэр) коммуны Коржова Андрей Сырбул рассказал «Известиям», что молдавские пограничники надорвали его паспорт после того, как он вернулся из России. По его словам, сотрудники таможни начали проверять и обыскивать каждого, кто вернулся из Москвы.

Накануне депутат парламента страны Марина Таубер рассказала «Известиям», как пограничники Молдавии продемонстрировали бесчеловечное отношение властей к гражданам собственной страны, когда рвали паспорта активистов оппозиционного блока «Победа». Однако представители альянса не намерены сдаваться, подчеркнула она.

Также 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия пограничников, надрывающих паспорта приехавших из России сограждан, можно назвать не иначе как «Санду-рейх».