Четыре надземных пешеходных перехода отремонтируют во Владивостоке

Во Владивостоке в 2024 году отремонтируют четыре надземных пешеходных перехода. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ремонт двух виадуков уже стартовал. Подрядчик, которым выступает компания «ИнвестСтройТорг», начал ремонт надземных переходов в районе остановки «Некрасовская» и площади Луговой.

Так, на Некрасовской, 59а планируют восстановить ограждение, привести в порядок ступени и площадки, сделать покрытие из брусчатки на пролетных балках. На виадуке в районе Луговой отремонтируют ступени, забетонируют площадки и восстановят ограждение.

По информации управления дорог, в ближайшее время начнется ремонт пешеходных надземных переходов на Некрасовской, 98 и проспекте Красного Знамени, 78. Стоимость ремонта всех четырех объектов составляет почти 12,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году во Владивостоке отремонтируют улицы Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, пересечение улиц Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова и Нейбута, а также улицы Комсомольская, Авроровская и Иманская. Работы на них уже стартовали.