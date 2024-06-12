Минобороны: военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

Российские военные утром уничтожили стоянки самолетов и авиационную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся по ним групповой удар из разных видов оружия. Об этом 12 июня сообщило Министерство обороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ также атаковали склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами и уничтожили места подготовки к применению безэкипажных катеров. Еще один удар был нанесен по пункту временной дислокации иностранных наемников. Все цели были поражены.

Ранее, 11 июня, в военном ведомстве рассказали, что ВС России уничтожили на аэродромах базирования самолеты-штурмовики Су-27 и Су-25, принадлежавшие воздушным силам Украины.Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.

После Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самолета Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

10 июня сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Также были перехвачены противокорабельная ракета «Нептун» и управляемые авиабомбы производства разных стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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