Суд Челябинска арестовал второго фигуранта по делу гендиректора ЧЭМК о педофилии

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца еще одного фигуранта по делу генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского о педофилии. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе суда.

«Арестовали до 10 августа 2024 года», — сказали в суде «РИА Новости».

Личность и роль фигуранта в предполагаемом преступлении пока не уточняются.

Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) России по Челябинской области сообщили, что Ходоровского арестовали по делу о педофилии на аналогичный период.

Накануне его задержали. В отношении гендиректора ЧЭМК и других людей возбуждены уголовные дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

Источники «Известий» рассказали, что сотрудники правоохранительных органов вышли на Ходоровского, после того как арестовали женщину, которая поставляла несовершеннолетних партнеров клиентам по всей России.