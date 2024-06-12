В пивном баре Мюнхена группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг

В немецком Мюнхене молодые люди выкрикивали нацистский лозунг в одном из пивных баров. Об этом 11 июня сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk (BR).

«Свидетель сообщил Bayerischer Rundfunk, что за столом сидело около дюжины молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 19:00 (20:00 мск) один из них встал с рюмкой и произнес: «Sieg» («победа»). В ответ другие молодые люди проскандировали вторую часть лозунга — «Heil» («да здравствует»).

В итоге нарушителей не выпускали из бара до прибытия полиции. Использование лозунга, который был запрещен в стране после Второй мировой войны, в Германии уголовно преследуется.

В ФРГ за последнее время произошло несколько подобных инцидентов. 24 мая сообщалось, что полиция начала розыски молодых людей, которые устроили нацистскую вечеринку на элитном курорте — острове Зильт в деревне Кампен. В Сети появилось видео, как молодые люди танцевали на террасе бара и пели «Германия — немцам, иностранцы — вон».

Через пару дней на западе страны задействовали около 70 сотрудников полиции, чтобы разогнать вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф. В органы поступила жалоба, что в одном из арендованных домов зчучала запрещенная музыка и были слышны антиконституционные лозунги.