Россиянам разрешили самостоятельную продажу залоговой недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает гражданам самим продавать недвижимость, заложенную по ипотеке у банка. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 12 июня.

Закон позволяет самостоятельно распоряжаться заложенным имуществом гражданину, имеющего ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях. При одобрении заявления кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

На продажу имущества собственнику дадут четыре месяца. При этом срок можно продлить, однако банк обязан заново определить минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки будут поступать банку, а впоследствии перечислены заемщику.

Также в этот день Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Данная система выплат продлена до 31 декабря 2030 года.