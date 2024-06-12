Сквер у дворца культуры «Кировский» благоустроят в Красноярске

В Красноярске объявили о поиске подрядчика, который займется благоустройством сквера у дворца культуры (ДК) «Кировский». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Согласно проекту, территория сквера, расположенного на улице Кутузова, будет поделена на несколько зон. Предусмотрены обустройство сцены с амфитеатром, установка детских площадок, создание прогулочных зон и мест для занятия скейтбордингом, благоустройство пруда.

Определить подрядчика планируется в конце июня. Максимальная стоимость контракта с ним оценивается в 252,5 млн рублей.

В мае сообщалось, что почти 6 млн рублей направят на обследование ливневок на левобережье Красноярска. Подрядчик, который займется инвентаризацией канализационных сетей, уже определен.