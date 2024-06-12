Тело утонувшего мужчины извлекли из реки Тунгуски в ЕАО

В Еврейской автономной области сотрудники МЧС извлекли из реки Тунгуски тело погибшего мужчины. Об этом региональное спасательное ведомство сообщает в своем Telegram-канале в среду, 12 июня.

По информации спасателей, рядом с погибшим были обнаружены самодельный плот из деревянных брусьев и две сумки. На месте происшествия работали следователи, уточняет ИА EAOMedia.

«Для вашей безопасности купайтесь только на оборудованных водоемах. При сплавах по рекам надевайте спасательный жилет, он в случае опрокидывания спасет вас», — подчеркивают в МЧС.

3 июня на берег Балтийского моря в городе Зеленоградске (Калининградская область) было выброшено тело подростка. В нем опознали 16-летнего воспитанника зеленоградского центра детей, оставшихся без попечения родителей. Как выяснилось, мальчик погиб, спасая своих друзей, которых стало относить течением.