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Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ об отмене санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Cуд Евросоюза (ЕС) общей юрисдикции 12 июня отклонил иск госкорпорации ВЭБ.РФ по исключению из санкционного списка

«Иск отклонен. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС», — говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Согласно материалам дела, первые слушания состоялись 17 января. Отмечается, что представители ВЭБ.РФ оспорили введенные санкции, поскольку ЕС допустил «явные ошибки в оценке фактов». Кроме того, Евросоюз не указал причины ограничений и нарушил право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения, считают в госкорпорации.

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Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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