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Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха

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Фото: РИА Новости/Кямале Алиева
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Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода своих сил из Карабахского региона. Об этом 12 июня сообщает минобороны Азербайджана.

«Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

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Начало вывода миротворцев 17 апреля подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российская миссия должна была длиться до 2025 года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев добавил в этот же день, что досрочно вывести миротворцев решило высшее руководство обеих стран.

Министерство обороны РФ опубликовало видео вывода из Нагорного Карабаха миротворцев, которые находились в регионе с 2020 года. Из него следует, что миротворцы покинули расположение на грузовиках. Колонны автомобилей «Урал» и «КамАЗ» в сопровождении спецавтомобилей доставили российских военных к железнодорожному составу. Также из региона вышли колонны техники миротворцев.

В начале октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в начале осени 2023-го, когда азербайджанское министерство обороны взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование 1 января 2024 года. С начала апреля этого года Баку и Ереван вновь стали заявлять об обстрелах позиций. На фоне этих сообщений министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между его страной и Азербайджаном не удается заключить из-за двух спорных пунктов. Пашинян также сообщил, что страна не будет начинать процесс делимитации границ с Баку до согласования соответствующих карт.

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