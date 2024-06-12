Иномарка насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе в Ставрополе

В Ставрополе в результате наезда автомобиля погиб 52-летний местный житель. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла около 4 утра 12 июня на улице Доваторцев. Предварительно установлено, что водитель Citroen Berlingo сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. По словам автомобилиста, пешеход двигался на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда 52-летний местный житель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Как уточняет ИА Stavropol.Media, предположительно, в момент ДТП мужчина находился в состоянии опьянения.

По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

8 июня в городе Угличе Ярославской области легковой автомобиль на скорости сбил четырехлетнюю девочку, которая пересекала дорогу с двумя взрослыми, держащими ее за руки. Девочка погибла, взрослые успели отбежать.