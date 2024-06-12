СМИ сообщили об испуге союзников Макрона из-за его решения по выборам

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона опасаются, что он может привести страну к катастрофе из-за проведения досрочных выборов, которые запланированы на 30 июня и 7 июля. Об этом в среду, 12 июня, сообщила газета Politico.

Так, газета указывает, что союзники Макрона из партии правительственной коалиции всё больше критикуют действия президента, называя его человеком, слетевшим с катушек, утратившим связь с реальностью.

«После неожиданного решения Макрона созвать внеочередные выборы после поражения в Европарламенте (ЕП) союзники французского президента опасаются, что он может привести их к катастрофе», — указано в материале.

Основной союзник главы Франции бывший министр юстиции Франсуа Байру также заявил, что президент «не должен слишком увлекаться предвыборной кампанией».

Между тем один из чиновников парламентской группы Макрона «Ренессанс», слова которого приводит Politico, выразил мнение, что досрочные парламентские выборы сразу после выборов в Европарламент, в которых Макрон не смог одержать побуду, выглядят абсурдно, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить Национальное собрание и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения, в частности в его партии «Ренессанс».

На выборах в ЕП партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержало лишь 15,2% электората. После этого французский лидер заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов.