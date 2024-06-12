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Минобороны показало кадры уничтожения украинского дивизиона ЗРК С-300

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Фото: МО РФ
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Минобороны России 12 июня опубликовало видео, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожает дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области был поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления», — сообщили в министерстве.

На кадрах видны удары снарядов «Искандер-М» по позициям украинского дивизиона, а также вторичная детонация.

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Ранее в этот день российское военное ведомство показало, как экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». После применения боеприпасов экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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