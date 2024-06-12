Карта спецоперации на Украине 12 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 июня можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженными силами РФ в эту утро был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

Все назначенные объекты поражены, добавили в МО.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

На данном направлении ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-иллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», американскую 105-миллиметровую гаубицу М101.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины, 123-й и 102-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.

Там ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122-миллиметровые боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 486 единиц специальной военной автомобильной техники.

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