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Вице-президент РСТ Горин сообщил о росте количества изъятий паспортов на границе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Количество случаев изымания загранпаспортов на границе увеличилось. В зоне риска часто оказываются обладатели имен с вариативным написанием и люди с образцом загранпаспорта на пять лет. Об этом сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне», — заявил Горин.

Проблемы с выездом у российских граждан появились после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Ошибки в написании встречаются в загранпаспортах, которые выдают на пять лет, говорят в РСТ. Десятилетние паспорта содержат биометрию, поэтому «ошибиться там достаточно сложно», добавил генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов. Кроме того, по мнению Мохова, граждане часто сами делают ошибки при переносе данных в заявление на выдачу паспорта.

Раньше ошибки в загранпаспортах не приводили к их изыманию и граждан выпускали из страны, напоминая о необходимости заменить документ по приезде, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 4 июня, МИД РФ дал россиянам рекомендации по заблаговременному устранению разночтений в именах в документах, которые помогут избежать неприятности при пересечении границы. Также в департаменте отметили, что россиянам нужно обратиться в полномочный орган в случае обнаружения ошибки.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) 31 мая сообщили, что российские туристы при пересечении госграницы РФ могут столкнуться с трудностями из-за выявления «неточностей» в загранпаспортах. Среди причин, по которым у людей могут отобрать паспорта на границе, в организации назвали букву «ё» в именах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта и транслитерации.

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