Путин и Лукашенко обсудили развитие двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и глава Белорусии Александр Лукашенко обсудили развитие двусторонних отношений. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития союзничества с учетом договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая.

В Кремле добавили, что Лукашенко тепло поздравил Путина и весь народ с Днем России.

Российский и белорусский лидер 24 мая провели переговоры в Минске. По словам Путина, визит в Минск символизирует значение отношений двух стран. Он указал, что стороны рассмотрели практически все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в областях экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия и Россия сохраняют свой курс на усиление интеграции и поддерживают друг друга по всем направлениям.