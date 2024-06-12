«Хезболла» выпустила по северу Израиля более 100 ракет

По северу Израиля выпущено более 100 ракет, запуск которых произвело ливанское шиитское движение «Хезболла». Об этом 12 июня сообщает газета The Times of Israel.

«Это один из самых крупных обстрелов, осуществленных «Хезболлой» за время войны. Город Тверия стал мишенью для ракетного обстрела впервые за время военных действий», — отмечает СМИ.

На данный момент сообщений о пострадавших пока нет. Предположительно, группировка нанесла массированный ракетный удар в ответ на убийство одного из своих высших командиров в результате ракетного удара минувшей ночью.

Бывший глава департамента разведки и специальных операций в службе внешней разведки еврейского государства («Моссад») Хаим Томер 8 июня заявил, что начало войны с ливанским шиитским движением «Хезболла» угрожает существованию Израиля. Офицер указал, что у движения есть арсенал из 150 тыс. боеголовок и «Хезболла» может наносить до 2 тыс. ударов в день, а Тель-Авив в противостоянии с радикальным палестинским движением ХАМАС истощил свои запасы оружия.

7 июня Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не удалось перехватить беспилотник, который влетел в воздушное пространство еврейского государства с территории Ливана и упал в окрестностях города Назарет. Дрон, предположительно, принадлежал «Хезболле». ЦАХАЛ расследует причины, по которым этот беспилотник не получилось сбить.

До этого, 5 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности национальной армии к мощным действиям против «Хезболлы» на северном фронте. Он напомнил об обещании ЦАХАЛ принять такие меры еще в начале военных действий в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.