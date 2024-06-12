Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидирован

Пожар, охвативший административное здание в центре Москвы на Сретенском бульваре, потушен. Об этом 12 июня сообщает МЧС России.

«В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — указано в Telegram-канале ведомства.

Пожар в здании начался ранее утром. Сообщалось, что площадь возгорания составляла 80 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 9 июня, на севере столицы, в районе съезда на Третье транспортное кольцо, на улице Новая Башиловка загорелся автокран. Кадры ЧП в социальных сетях опубликовали очевидцы. Как сообщил источник «Известий», в результате инцидента пострадавших не было.