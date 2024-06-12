Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий указ 12 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года. Оно предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

Согласно сопроводительным материалам, в 2014 году условия работы российского центра крайне усложнились, потому он был вынужден прекратить работу в 2021 году. Отмечается, что центр неоднократно подвергался нападению националистов.

Центр Украины в российской столице прекратил работу в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений между странами.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 15 марта рассказал, что Россия анализирует ратифицированные ею в прошлом международные соглашения на соответствие своим интересам. После завершения этого процесса Москва предпримет необходимые действия в рамках закона.