Захарова сообщила о реакции посла Австрии на претензии к высланному журналисту РФ

МИД РФ примерно за две недели перед тем, как из Австрии был выдворен корреспондент ТАСС Иван Попов, вызвал посла страны в России Вернера Альмхофера, чтобы выяснить претензии Вены в отношении российских журналистов, однако в ответ не услышал ничего. Об этом 12 июня сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы с ним провели встречу, примерно часовую, в ходе которой, первое, пытались понять, какие претензии — австрийская сторона была в курсе вопроса, по которому ее вызывают в МИД, — так вот, пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что австрийский посол зачитал какую-то дежурную формулировку по линии одного из ведомств страны, вроде внутренних дел, в которой просили увязать некие формальности. Захарова отметила, что никаких претензий к журналисту, связанных с осуществлением его работы, озвучено не было.

Представитель МИД добавила, что после этого западные СМИ продолжают наперебой рассказывать, как в России якобы «ущемляют» права журналистов.

«Они же работают много лет в РФ. Они не имеют права так врать, хотя бы с точки зрения своего реноме», — подчеркнула дипломат.

Ранее, 10 июня, МИД РФ сообщил, что Россия в ответ на действия Австрии отозвала аккредитацию у журналиста австрийского радио ORF в Москве Марии Книпс-Виттинг. Речь идет об инциденте 30 апреля, когда австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Отмечалось, что тогда главу дипмиссии предупреждали о необходимости со стороны Вены пересмотреть решение, нарушающее права российских журналистов.

Однако Вена не прислушалась к демаршу, и 7 июня журналист ТАСС покинул Австрию. В этой связи были приняты зеркальные меры. 10 июня Книпс-Виттинг предписали сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время покинуть Россию.

После, 11 июня, Захарова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что гонения на российскую прессу на Западе недопустимы, и если они продолжатся, РФ будет вынуждена вводить ответные меры. Она также добавила, что западные СМИ утратили журналистскую этику, что в очередной раз подтверждается отсутствием в них упоминаний о российских корреспондентах, погибших на Украине.

На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ в Евросоюзе (ЕС).