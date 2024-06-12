Муж Блиновской задолжал дочернему предприятию «Газпрома» более 60 тыс. рублей

Муж находящейся в СИЗО блогера Елены Блиновской Алексей задолжал более 60 тыс. рублей дочернему предприятию «Газпрома». Информация об этом размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что размер задолженности составляет 61 016,83 рубля. Исполнительное производство имущественного характера было заведено 24 января 2024 года.

10 июня Арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию Алексея Блиновского «Подари мечту» из-за отсутствия средств для финансирования судебных расходов.

Его супругу Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Поначалу ее отправили под домашний арест, но в январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В конце апреля обвиняемая выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент она арестована до 26 июля.