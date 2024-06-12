Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Общество
Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
Происшествия
В Бурятии толпа подростков избила сверстницу
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Наука и техника
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
Мир
Боливия предложила поставлять в Россию алкоголь и вяленое мясо ламы
Общество
Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой
Мир
В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить оставшихся в плену двух россиян
Общество
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Армия
Российская компания создала разведывательный дрон «Воробей»
Мир
В Швеции назвали ошибкой спонсирование киевской диктатуры Западом
Армия
Военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск
Общество
Суд Москвы заочно арестовал служащую на стороне ВСУ снайпера из Грузии

Муж Блиновской задолжал дочернему предприятию «Газпрома» более 60 тыс. рублей

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Муж находящейся в СИЗО блогера Елены Блиновской Алексей задолжал более 60 тыс. рублей дочернему предприятию «Газпрома». Информация об этом размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что размер задолженности составляет 61 016,83 рубля. Исполнительное производство имущественного характера было заведено 24 января 2024 года.

10 июня Арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию Алексея Блиновского «Подари мечту» из-за отсутствия средств для финансирования судебных расходов.

Марафонская инстанция: что грозит семье Блиновских за уклонение от налогов
Блогер задолжала государству 1,4 млрд и подозревается в отмывании 706 млн рублей

Его супругу Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Поначалу ее отправили под домашний арест, но в январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В конце апреля обвиняемая выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент она арестована до 26 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024