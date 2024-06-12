В Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрывов

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар. Об этом 12 июня сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, «Укрзализныци». Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники», — приведены слова Кравченко в Telegram-канале администрации.

Он также добавил, что в другом районе произошло возгорание складского помещения. Также получила повреждения АЗС. Украинский телеканал «Общественное» сообщал, что минувшей ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне объявления воздушной тревоги.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали

До этого, 7 июня, Кравченко также сообщал о пожаре на промышленном объекте в Киевской области, пожарные производили ликвидацию возгорания. По словам представителя администрации, воздушная тревога в Киевской области продолжалась четыре часа, кроме того, в регионе работали силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 1 июня, глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что пожар начался на объекте критической инфраструктуры в регионе. В тот же день украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Виннице.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.