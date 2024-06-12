В Бурятии толпа подростков избила сверстницу. Об этом 12 июня сообщило СУ СК России по Республике Бурятия в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 10 июня 2024 года ранним утром группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия из личной неприязни избили 15-летнюю местную жительницу», — отметило ведомство.

Там добавили, что один из подозреваемых угрожал сверстнице убийством. Потерпевшая, вернувшись домой, рассказала об инциденте матери, но та не стала обращаться в правоохранительные органы.

В республиканском СУ СК России уточнили, что, предварительно, в преступлении принимали участие 6 подростков. Их личности установлены. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

10 июня в Подмосковье пятиклассник напал с ножом на семиклассника. Между детьми произошел словесный конфликт, после чего один из них ранил ножом другого. Пострадавшему экстренно оказали помощь, сейчас он находится на стационарном лечении.