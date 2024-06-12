«Известия» показали последствия удара ВСУ по Шебекино

Во дворах многоквартирных домов в городе Шебекино Белгородской области после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) лежат осколки снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстановку в пострадавших районах показал корреспондент «Известий» Александр Федорчак в среду, 12 июня.

«Украинские боевики накануне ночью наносили удар реактивной артиллерией, били целенаправленно по жилым постройкам. Больше всего пострадал вот этот дом, его внешняя сторона. Видим следы от прилета ракеты от РСЗО, прилетела прямо в балкон на пятом этаже, и в результате этого прилета погиб мирный житель», — рассказал журналист.

По его словам, после произошедшего жители многоквартирных домов находят во дворах не только осколки стекол, выбитых ударами, но и обломки снарядов РСЗО. Правда, страну-изготовителя по таким кускам определить не представляется возможным.

Корреспондент зашел в квартиру на пятом этаже, где погиб мирный житель. В помещении выбиты окна, полностью разрушены перекрытия. Диван, на котором в момент трагедии отдыхал погибший, превратился в обломки.

Жительница этого же многоквартирного дома Светлана Бондарева рассказала, что в квартире погибшего в момент удара не было его супруги и их дочери, поэтому они не пострадали.

«Телевизор работал, я на диван прилегла. А потом как бахнуло — меня с дивана и снесло. Полетели осколки. Я потихоньку посмотрела, а у меня окошко на полу. Побежали сразу на четвертый этаж — там соседку ранило, ее потом увезли на скорой в больницу», — вспоминает женщина.

Руководитель управления городского хозяйства Шебекино Сергей Бочарников сообщил, что всего в городе оказались повреждены 11 многоквартирных домов. Пострадали как места общего пользования, так и квартиры.

«Точное число квартир сейчас назвать не можем. Мы с пяти утра пошли делать подомовой обход, ходит несколько групп. С ночи подрядчики уже работали над заклейкой окон пленкой. Пока есть пропущенные места, но большинство контуров уже закрыто», — проинформировал он.

Об обстреле ВСУ Шебекино сообщил в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он принес соболезнования близким погибшего мужчины и отметил, что пострадали еще три человека. Две женщины были госпитализированы, один мужчина, получивший контузию, отказался от госпитализации после оказания ему медицинской помощи на месте. Также были повреждены линии электропередачи, пострадали девять автомобилей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.