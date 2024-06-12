Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа (ЛВО) в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил начал отработку учебно-боевых задач по получению специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а также снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Об этом 12 июня сообщает Минобороны РФ.

«Личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-морского флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования», — отмечено в сообщении ведомства.

Накануне Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Как заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, Россия, проводя учения нестратегических ядерных сил, таким образом отреагировала на наращивание военного потенциала государств НАТО у своих границ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные учения являются нормальной практикой. Вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводя маневры с определенным типом вооружений, добавил он.