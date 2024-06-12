Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области

Недалеко от границ Белгородской области найдены противопехотные мины Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенные сейсмодатчиками. Об этом 12 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще одна сложная опасность, которую мы до этого не видели, — противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь», — рассказал он в обращении к жителям в своем Telegram-канале.

Гладков пообещал в ближайшее время распространить видеоролики для местных жителей, в которых будет подробное описание опасных находок, а также инструкции на случай их обнаружения.

«Самое главное, если видите что-то похожее на военные снаряды — не приближайтесь. Сразу вызывайте полицию или другие специальные службы», — предупредил губернатор.

Ранее 12 июня Гладков рассказал, что в результате удара ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель. Кроме того, еще три человека получили травмы. Две женщины были госпитализированы в больницу №2 в Белгороде, у них диагностированы осколочные ранения конечностей. Еще один пострадавший был контужен.

До этого, 10 июня, Гладков сообщал, что на территории Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали три человека. Кроме того, 9 июня глава региона проинформировал, что в настоящее время 33 человека остаются в медучреждениях Белгородской области после обстрелов. Он посетил жителей в больницах, подчеркнув, что все необходимые лекарства есть в распоряжении медиков.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.