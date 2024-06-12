Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Общество
Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
Происшествия
В Бурятии толпа подростков избила сверстницу
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Наука и техника
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
Мир
Боливия предложила поставлять в Россию алкоголь и вяленое мясо ламы
Общество
Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой
Мир
В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить оставшихся в плену двух россиян
Общество
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Армия
Российская компания создала разведывательный дрон «Воробей»
Мир
В Швеции назвали ошибкой спонсирование киевской диктатуры Западом
Армия
Военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск
Общество
Суд Москвы заочно арестовал служащую на стороне ВСУ снайпера из Грузии

Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирские суда на подводных крыльях «Комета» снова начали курсировать вдоль Черноморского побережья по маршруту, соединяющему Анапу и Сочи. Об этом 12 июня рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Как отметил один из пассажиров, теплоходы на подводных крыльях позволяют гораздо быстрее добраться из отдаленных друг от друга городов на побережье, поскольку маршрут соединяющей Сочи и Анапу «Ласточки» пролегает через Краснодар, из-за чего время электропоезда в пути может занимать до восьми часов.

«Ощущения [от «Кометы»] очень похожи на те, что испытывают в самолете, и схожесть эта заключается не только в интерьере. Например, сейчас мы идем по морю: не плывем, а «летим» над ним на высоте три метра», ― отметил корреспондент.

Курортный проект: на развитие туризма в России выделят свыше 400 млрд рублей
Путин обсудил с правительством прибыль индустрии и новую инициативу «Пять морей и озеро Байкал»

Ранее, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по развитию транспортного комплекса побережья Черноморья.

В конце марта Путин отметил, что не менее 403 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта по туризму в 2025–2030 годах. По его словам, ключевыми партнерами государства в развитии туристической отрасли должны оставаться отечественные компании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024