Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой

Пассажирские суда на подводных крыльях «Комета» снова начали курсировать вдоль Черноморского побережья по маршруту, соединяющему Анапу и Сочи. Об этом 12 июня рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Как отметил один из пассажиров, теплоходы на подводных крыльях позволяют гораздо быстрее добраться из отдаленных друг от друга городов на побережье, поскольку маршрут соединяющей Сочи и Анапу «Ласточки» пролегает через Краснодар, из-за чего время электропоезда в пути может занимать до восьми часов.

«Ощущения [от «Кометы»] очень похожи на те, что испытывают в самолете, и схожесть эта заключается не только в интерьере. Например, сейчас мы идем по морю: не плывем, а «летим» над ним на высоте три метра», ― отметил корреспондент.

Ранее, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по развитию транспортного комплекса побережья Черноморья.

В конце марта Путин отметил, что не менее 403 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта по туризму в 2025–2030 годах. По его словам, ключевыми партнерами государства в развитии туристической отрасли должны оставаться отечественные компании.