Боливия предложила поставлять в Россию алкоголь и вяленое мясо ламы

Боливия предложила увеличить объемы торговли с Россией и поставлять туда высокогорное вино, крепкий алкоголь и вяленое мясо ламы. Об этом в среду, 12 июня, сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе.

«Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный напиток на базе винограда — Ред.), бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты», — заявил президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).

Арсе заявил, что Россия — важный потенциальный рынок для Боливии.

Ранее, 8 июня, президент Боливии и компания «Роснефть» обсудили поставки жидких углеводородов из РФ. Позже Арсе написал, что они смогли продвинуться в важных, представляющих взаимный интерес проектах в сфере дизельного топлива и снабжения жидкими углеводородами боливийского рынка Россией.

Президент Боливии Арсе прибыл в Санкт-Петербург 5 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а на следующий день провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора стали двухсторонние отношения между странами, ряд текущих и перспективных направлений сотрудничества России и Боливии, в том числе упомянув строительство центра ядерных исследований по линии «Росатома».